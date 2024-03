Villa Chiuminatto, si apre il ciclo di visite guidate

Parte sabato 23 marzo il ciclo di visite guidate a Villa Chiuminatto, la dimora storica costruita nel 1923 nel cuore della Crocetta a Torino, in via Galliano 27, dall'architetto piemontese Gottardo Gussoni, pupillo del grande architetto liberty Pietro Fenoglio.

La guida racconta la storia, le curiosità e i misteri della villa, ma anche l'origine del quartiere della Crosëtta. Le visite guidate gratuite, con donazione libera, sono in programma sabato 23 marzo (orari: 15, 16.30, 18) e sabato 4 maggio (orari: 15, 16.30, 18). Le visite speciali tematiche, invece, in calendario il 29 giugno e il 26 ottobre, sono dedicate al cinema e all'esoterismo e prevedono una donazione minima obbligatoria: 10 euro gli adulti, 5 euro bambini e ragazzi under 18, gratuito per gli under 6.

Il ricavato delle donazioni andrà a un charity partner e sarà destinato all'iniziativa 'Regala il teatro', formula di abbonamento sospeso per le "persone in condizioni di fragilità" per gli spettacoli del cartellone 2024/25 della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino.

"Dopo aver conosciuto la storia della Villa ed aver capito che è nata con la vocazione di essere vissuta, condivisa e accogliente, siamo felicissimi di continuare la tradizione - commenta Maribel Lopera Sierra, fondatrice di Fondazione Buono Lopera - e siamo orgogliosi ed entusiasti di poter sostenere la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani attraverso le nostre visite guidate".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA