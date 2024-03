Allegri 'consapevoli del momento, adesso ripartiamo'

"Abbiamo fatto una buona settimana e coscienti del momento che stiamo vivendo, ieri siamo rimasti tutti in Continassa e sappiamo l'importanza della sfida contro il Genoa": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della gara contro i rossoblù con la squadra che è in ritiro dalla serata di ieri.

"Vogliamo riprendere il cammino che ci è mancato nell'ultimo mese - aggiunge l'allenatore - e non dobbiamo guardare né avanti né indietro, pensando soltanto alla partita di domani".



