Iveco investe 5,5 miliardi fino al 2028

Iveco investirà oltre 5,5 miliardi di euro dal 2024 al 2028 per rimanere all'avanguardia in una traiettoria d'innovazione che evolve molto in fretta. Il gruppo annuncia oggi il nuovo piano strategico, nel Capital Markets Day che si tiene a Torino.

La decisione di tenere un Capital Markets Day due anni dopo il primo Investor Day del novembre 2021 è motivata dai recenti risultati del gruppo: a fine 2023 Iveco Group aveva già raggiunto gli obiettivi previsti per il 2026, o era in anticipo rispetto alla traiettoria per il loro conseguimento.

I key target delle attività industriali al 2028 del gruppo Iveco includono ricavi netti di circa 19 miliardi di euro, adjusted Ebit margin tra 7 e 8%, free cash flow di circa 0,9 miliardi di euro. A livello consolidato è atteso un risultato netto pari circa 0,9 miliardi di euro e un utile per azione diluito superiore a 3 euro per azione.



