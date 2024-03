Juve, Rabiot tenta il recupero per il Genoa

La Juventus si è ritrovata alla Continassa dopo il martedì di riposo concesso da Massimiliano Allegri, i bianconeri hanno iniziato a preparare il lunch-match di domenica allo Stadium contro il Genoa. Rabiot continua a lavorare con un programma personalizzato, ma nella tabella stilata dallo staff medico già domani dovrebbe riprendere in parte con la squadra.

Il francese, dunque, prova il recupero per la gara contro il Grifone dopo la lussazione alla falange del primo dito del piede destro.

Perin, invece, è già tornato ad allenarsi con i portieri e si candida per il ritorno tra i convocati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA