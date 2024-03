Sulla facciata del liceo Germana Erba dipinta l'insegna 'Get'

Nella data di nascita di Germana Erba, il 12 marzo, il liceo Germana Erba, che per volontà degli studenti porta il suo nome, si fa ancora più bello nella nuova sede in corso Moncalieri 203 a Torino dove occupa un edificio anni '50 di architettura razionale con grandi finestre affacciate da un lato sul corso e dall'altro sul verde della collina. Conclusi tutti i passaggi e gli atti burocratici che caratterizzano il mondo delle insegne, soprattutto in contesto contiguo alla collina, appare oggi la scritta-logo 'Get', acronimo di Germana Erba's Talents, dipinta sulla facciata. Il compito è stato affidato alla Gerograf Ira, ditta specializzata in insegne dal 1919 e, in particolare, a Enrico Guidetti e Leonardo Maiorano.

E' il secondo anno scolastico nella nuova sede per questa scuola, primo liceo italiano per danzatori, attori, cantanti e performer di musical, una realtà formativa nota a livello nazionale. Il liceo Germana Erba, che nel 1995 ha ottenuto dal Miur il riconoscimento della prima sperimentazione coreutica e nel 1998 di quella teatrale, e dal 2000 è scuola paritaria, offre l'indirizzo coreutico, primo in Italia, che si avvale della metodologia della Scuola Nazionale di Cuba, ed è convenzionato con l'Accademia Nazionale di Danza e l'Indirizzo Teatrale, unico in Italia, collabora con il Teatro Stabile Privato Torino Spettacoli. I diplomati sono 800 e lavorano in tutto il mondo.



