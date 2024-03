Incendio nelle cantine di un palazzo Atc a Torino in via Pacini

Un incendio si è sviluppato nella notte da una cantina nel piano porticato dello stabile Atc di via Pacini 1 a Torino, per cause al momento non note. Lo rende noto l'Agenzia territoriale per la casa, che ha svolto un sopralluogo tecnico nelle prime ore della mattina e constatato danni all'impianto elettrico e di illuminazione dei locali.

I tecnici hanno già provveduto a rispristinare tutti i servizi danneggiati dall'incendio (luci scale, antenna tv, ascensore) con l'eccezione dell'area dove si è sviluppato il rogo, al momento inagibile. Gli interventi necessari, viene assicurato "saranno ultimati con urgenza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA