Gdf, avvicendamento al comando della tenenza di Acqui Terme

Il luogotenente cariche speciali Giuseppe Giordano è andato in congedo per raggiunti limiti d'età, lasciando il comando della tenenza della guardia di finanza di Acqui Terme (Alessandria) al luogotenente cariche speciali Fabrizio Gallitto. Dopo quarant'anni di carriera trascorsa quasi interamente in territorio alessandrino, negli ultimi anni ha comandato un reparto del corpo.

Originario di Acqui, Gallitto, con già all'attivo 32 anni nelle Fiamme gialle, dopo avere rivestito diversi incarichi alla scuola alpina di Predazzo, ha comandato la sala operativa del comando provinciale di Torino per poi arrivare ad Alessandria.





