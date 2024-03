Apertura straordinaria del Parlamento Subalpino il 15-17 marzo

Per tutto il fine settimana dal 15 al 17 marzo il Museo del Risorgimento offrirà ai suoi visitatori la riapertura straordinaria al pubblico della Camera dei deputati del Parlamento Subalpino, l'unica aula parlamentare rimasta integra in Europa tra quelle nate con le costituzioni del 1848, accolta a partire da quell'anno del salone d'onore del palazzo dei principi di Carignano e riconosciuta monumento nazionale dal 1898.

È qui infatti che si svolse l'attività legislativa del Regno sardo tra l'8 maggio 1848 e il 28 dicembre 1860. È in questa aula parlamentare che personaggi come Camillo Cavour, Giuseppe Garibaldi, Alessandro Antonelli, Cesare Balbo, Massimo d'Azeglio, Vincenzo Gioberti, Quintino Sella e centinaia di altri posero le basi della nostra democrazia e avviarono il processo di unificazione del paese. Dal 1938, anno del trasferimento del Museo a Palazzo Carignano, la Camera è diventata parte integrante dell'esposizione.

Domenica 17 marzo inoltre alcuni musicisti e cantanti intoneranno canti che raccontano la storia del Risorgimento.

Nell'Italia del 1848, quando gran parte della popolazione era analfabeta, i fatti venivano raccontati attraverso la musica: l'Ottocento italiano è infatti punteggiato da una miriade di composizioni che devono essere considerate come veri e propri articoli di giornale, colorite rappresentazioni che rievocano le tavole illustrate della Domenica del Corriere e che affidano alla musica il compito di far rivivere episodi di cronaca e anniversari, inaugurazioni e progressi tecnologici, feste e lutti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA