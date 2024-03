A Torino arriva il Requiem di Mozart secondo Teodor Currentzis

Il Requiem in re minore per soli, coro e orchestra KV 626 di Mozart arriva a Torino il 16 marzo all'auditorium Giovanni Agnelli con Teodor Currentzis. Il capolavoro incompiuto di Wolfgang Amadeus Mozart del 1791 sarà nel capoluogo piemontese per la seconda data del tour italiano.

Il concerto segna il ritorno a Lingotto Musica dopo sette anni del direttore d'orchestra greco, che dagliesordi si distingue per l'approccio anticonvenzionale e il carisma magnetico. Nella lettura della sua compagine orchestrale e corale fondata a Novosibirsk in Siberia nel 2004, il testamento spirituale mozartiano si rivela un concentrato di energia e concretezza esecutiva che fonde in un commosso abbraccio il terreno e l'ultraterreno. A interpretarlo un quartetto di voci soliste del coro MusicAeterna: la soprano Elizaveta Sveshnikova, il controtenore Andrey Nemzer, il tenore Egor Semenkov e il basso Alexey Tikhomirov.

Precede il Requiem in apertura di serata il Concerto in do minore KV 491, fra le opere mozartiane della maturità (1786) in cui più vivi e impetuosi sono gli accenti dell'imminente Romanticismo, affidato alla apprezzata fortepianista russa Olga Pashchenko.

Pagina sacra fra le più misteriose e al tempo stesso affascinanti della storia della musica, il Requiem in re minore KV 626 fu commissionato a Mozart in gran segreto nel luglio 1791 dal conte Franz Walsegg - Stuppach, autore dilettante che desiderava commemorare la moglie scomparsa con una grandiosa composizione da spacciare per propria. La morte, sopraggiunta il 5 dicembre 1791, lo colse prima di riuscire a terminarlo: il completamento dei luoghi mancanti nel Requiem, così come la strumentazione di alcuni brani, furono affidati dalla vedova Constanze al fedele discepolo Franz Xaver Süssmayr.



