Uccise il padre violento con 34 coltellate, le motivazioni della condanna di Alex

Agenzia ANSA Agenzia ANSA

Uccise il padre violento, Alex Pompa condannato a 6 anni e 2 mesi - Notizie - Ansa.it

In appello a Torino. Atti in procura per madre e fratello. La difesa: "Sentenza difficile da accettare". Il fratello: "Va assolto per evitare casi come quello di Giulia" (ANSA)