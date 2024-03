Schianto tra un'auto e un camion, è morto un automobilista

Un incidente mortale è avvenuto intorno alle 13 sulla strada provinciale 62 nel territorio comunale di Buronzo (Vercelli), quella che tra la provincia di Biella e quella di Vercelli collega Castelletto Cervo (Biella) appunto a Buronzo. Il sinistro ha visto coinvolti un camion e un'auto, quest'ultima condotta da un uomo di 65 anni. Sul posto è intervenuta l'ambulanza, ma per il guidatore non c'era più nulla da fare.

Lo schianto è avvenuto all'altezza di una curva e anche l'autista del camion è rimasto ferito, trasportato al pronto soccorso in codice giallo. La dinamica è ancora da chiarire e sul posto sono al lavoro le forze dell'ordine.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA