Prevenzione alla droga a scuola, insieme Crt e San Patrignano

L'età del primo contatto con le droghe si abbassa sempre più e così la prevenzione coinvolge ragazzi sempre più giovani. E' stata questa la scelta di Fondazione Crt che con il suo progetto Diderot ha voluto indirizzare solo agli studenti delle scuole medie gli interventi del progetto di prevenzione WeFree di San Patrignano.

Saranno 3mila i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di tutte le maggiori città del Piemonte e della Valle d'Aosta ad essere raggiunti dai workshop interattivi ideati dalla comunità che vedranno fra i protagonisti anche alcuni ragazzi e ragazze che hanno terminato il percorso a San Patrignano. Sarà l'occasione per questi giovani di riflettere sul loro stile di vita, sulle scelte di ogni giorno che potrebbero condizionarne il futuro. Si tratta del dodicesimo anno consecutivo della collaborazione fra Fondazione Crt, Comunità San Patrignano e scuole del territorio con 200 insegnanti coinvolti.

"Avendo scelto di parlare a studenti ancora più giovani - spiega Silvia Mengoli, responsabile del progetto di prevenzione di San Patrignano - abbiamo pensato che fosse importante che i loro docenti avessero gli strumenti per poter affrontare con loro questi argomenti. Noi stessi abbiamo dovuto adattare il linguaggio di questi incontri all'età degli studenti, ma se vogliamo fare realmente prevenzione è su giovani di queste scuole che dobbiamo agire. Spesso quando parliamo ai ragazzi delle scuole superiori, questi sono già entrati in contatto con le sostanze e rischiamo davvero di arrivare in ritardo".



