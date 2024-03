Paglieri e Aims lanciano campagna educativa per il buon sonno

In occasione del World Sleep Day - la Giornata mondiale del sonno (15 marzo) - Paglieri Alessandria presenta 'Il Profumo della Buonanotte', un progetto divulgativo e di sensibilizzazione che nasce da un'idea dell'agenzia Ad Store Italia e vede la collaborazione tra Felce Azzurra - marchio di punta dell'azienda - e l'Accademia Italiana Medicina del Sonno. L'obiettivo è di sviluppare un ricco calendario editoriale che per tutto il 2024 andrà a informare consumatori, stakeholders e opinione pubblica sull'importanza del benessere del sonno.

Secondo una recente indagine condotta da Future Concept Lab per Paglieri, infatti, per molti italiani quello del riposo resta ancora un problema: solo 6 su 10 hanno dichiarato di dormire sonni tranquilli; il restante 40,7% di avere continui risvegli notturni, difficoltà ad addormentarsi. 'Il Profumo della Buonanotte' - veicolato sui canali digitali e social di Felce Azzurra e in una sezione dedicata del sito Fioridiluna.it - prevede informazioni e consigli, dall'alimentazione all'arredamento, esplorando la funzione dei sogni e l'impatto dei profumi sul processo di rilassamento.



