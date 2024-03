Oltre 100.000 tulipani e narcisi per Messer Tulipano a Pralormo

La grande manifestazione nel parco del castello di Pralormo (Torino) , annuncia da 24 anni la primavera con la fioritura di oltre 100.000 tulipani e narcisi.

Il piantamento è sempre rinnovato nelle varietà e nel progetto-colore, e ospita tra le varietà curiose una collezione di tulipani botanici, ma anche un percorso nel sottobosco dedicato ai tulipani conosciuti già dal 1600: pappagallo, viridiflora, ai tulipani fior di giglio ed ai frills dalle punte sfrangiate.

La manifestazione coinvolge tutto il parco, progettato nel 19/o secolo dall'architetto di corte Xavier Kurten, artefice dei più importanti parchi all'inglese delle residenze sabaude e in Piemonte. Nei grandi prati sono state create aiuole dalle forme morbide, progettate ponendo attenzione a non alterare l'impianto storico originario. A Pralormo l'architetto Kurten approfittò dello scenario naturale della catena di montagne, con il panorama dal colle di Cadibona al Monterosa, e propose dei tagli sapienti fra gli alberi in modo da godere di alcuni scorci particolari durante le passeggiate nel parco, tra i quali spicca il Monviso.

Protagonista di una zona separata dal parco all'inglese, quasi un giardino segreto, è la serra in vetro e ferro dei Fratelli Lefebvre di Parigi, fatta costruire sul finire del 19/o secolo da Carlo Bearudo di Pralormo, nonno degli attuali proprietari. La serra d'inverno si trasforma in un jardin d'hiver, colorato di agrumi profumati, piccole piante da frutto e orchidee mentre sul bancone della serra, di fronte alle vetrate, una collezione di piante succulente trascorre tutta l'estate offrendo rare e preziose fioriture. Negli ultimi anni inoltre il castello si è avvicinato al tema della biodiversità, realizzando nel parco una collina fiorita, con prati le cui essenze sono adatte al mantenimento della biodiversità stessa.

Accanto alla passeggiata nel parco, ogni anno la manifestazione propone anche esposizioni a tema e allestimenti e quest'anno il padiglione dell'Orangerie, nato per ritirare in inverno le piante di agrumi, ospita l'argomento 'la Carta', materiale dalle mille sfaccettature.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA