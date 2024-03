Monopattini e bici, in un anno 2.800 multe a Torino

Nel 2023 nei circa 800 controlli della polizia municipale sulla mobilità sostenibile sono state accertate 2.847 sanzioni al codice della strada, di cui 1.267 per soste irregolari, violazione che rappresenta la quasi totalità per quel che riguarda i mezzi in sharing. A illustrare i dati in Consiglio comunale l'assessora alla Mobilità, Chiara Foglietta, in risposta a un'interpellanza del consigliere di Torino Bellissima Pietro Abbruzzese. Nel dettaglio, 1.153 sanzioni hanno riguardato mezzi in sharing, bici, monopattini e scooter elettrici, e quasi la totalità di queste, 1.140, sono state per la sosta irregolare, mentre delle 1.649 sanzioni a mezzi privati, solo 127 erano per la sosta.

Ricordando che l'attuale servizio in sharing dei monopattini è prorogato fino al 15 aprile e che è in corso di definizione la graduatoria relativa al nuovo avviso promosso dalla Città, Foglietta ha inoltre spiegato che il Comune "sta prevedendo la progettazione di nuovi stalli per bici e monopattini in concomitanza con gli interventi di realizzazione di piste ciclabili e di riqualificazione dello spazio pubblico". Ad oggi i posti bici mappati sono circa 12mila, pari all'1,4% della popolazione, e dei servizi in sharing sono in media circolanti 4.500 monopattini, 1.200 biciclette e 250 scooter elettrici.





