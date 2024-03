Il museo di Reale Mutua festeggia i suoi primi dieci anni

Un allestimento rinnovato e integrato con didascalie ad alta leggibilità, apertura al pubblico delle sale auliche di Palazzo Biandrate, contenuti sempre più digitalizzati e un nuovo progetto di video podcast, in collaborazione con la rivista multimediale Lucy diretta da Nicola Lagioia, focalizzato su mutualità, sostenibilità, salute e internazionalità, e una rassegna culturale 'Note, racconti e colori', con eventi letterari, mostre, festival e concerti.

Festeggia così il suo decennale, il museo di Reale Mutua, che nel 2023 ha avuto un aumento dell'88% dei visitatori e guadagnato il 50% di visibilità web in più rispetto al 2022.

Per i dieci anni inoltre il museo ospita la mostra 'La Collezione Fotografica dell'Accademia Albertina 1860-1930'. "II museo - ha sottolineato il presidente di Reale Mutua, Luigi Lana -, pur mantenendo salda la sua identità storica, si è adattato alla comunicazione di un'impresa in continua evoluzione, diventando luogo di dibattito e approfondimento sui concetti di mutualità e sostenibilità nel contesto contemporaneo". Alla presentazione anche l'assessora comunale Carlotta Salerno e il presidente della Regione, Alberto Cirio, che, oltre a ringraziare il museo per il ruolo avuto durante la pandemia come hub vaccinale, "in nome della solidarietà", ha evidenziato come custodisca "con grande impegno le radici e la storia di un'azienda nata a Torino e diventata un'eccellenza in Italia e nel mondo".



