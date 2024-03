Gruppo tradizionale dal Burkina Faso al Vivaldi di Alessandria

Dopo il successo del concerto inaugurale del 5 marzo con la musica arabo-andalusa del Med Trio di Jamal Ouassini, proseguono al conservatorio Vivaldi Alessandria, gli appuntamenti per l'Altra Musica, la più cosmopolita delle rassegne concertistiche del conservatorio in cui vengono proposti al pubblico una serie di concerti e incontri seminariali con le musiche delle tradizioni etniche popolari di tutto il mondo. Nell'unico concerto serale della rassegna, domani alle 21, viene proposta l'energia esplosiva dell'Ensemble Artistique de Bolomakotè, la formazione che rappresenta in questo momento il gruppo tradizionale più importante del Burkina Faso. Il quartetto, in questa tournée italiana, porterà in scena i brani dell'ultimo cd, Unité Nationale, scritti dal direttore Yaya Ouattara ispirati alla tradizione Burkinabé.

L'Ensemble, che prende il nome dal quartiere artistico di Bobo-Dioulasso, la seconda città per importanza del Burkina Faso, è costituito da una formazione di percussionisti (al centro delle loro esecuzioni c'è il balafon, uno strumento melodico a percussioni simile allo xilofono caratteristico dell'Africa Occidentale sud-sahariana). Durante la serata, i quattro virtuosi del balafon faranno vivere al pubblico un'esperienza ricca di melodie, poliritmie e colori del Burkina Faso. Tutti i concerti della rassegna si terranno nell'Auditorium Pittaluga (via Parma, 1 - Alessandria) e sono aperti gratuitamente al pubblico fino a esaurimento posti.



