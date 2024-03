Gestivano tre night, sequestrati beni per oltre 3 milioni

È stato effettuato il sequestro anticipato di beni mobili e immobili, ai fini della successiva confisca, per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro, nell'operazione Game Over della polizia di Alessandria. Si tratta di dodici immobili, oltre a un garage, e tredici società con relativi compendi aziendali: tra queste, una società gestiva una piscina, due gestivano ristoranti, tre avevano in gestione altrettanti locali notturni. Sequestrati anche ventotto rapporti bancari, due cassette di sicurezza, contanti, sette auto Bmw di grossa cilindrata. Sono tutti beni riconducibili a tre soggetti, residenti in città, già noti alle forze dell'ordine, riferiti come "dalla marcata pericolosità sociale".

Risultati legati alla gestione di tre night club in provincia, in un arco temprale di tra venti e trent'anni anni sono stati colpiti più volte da arresti, denunce, custodie cautelari per fatti che vanno dallo sfruttamento della prostituzione al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Oltre a spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di arma clandestina e lesioni aggravate dall'uso di un'arma da fuoco.

Reati che hanno permesso anche di accumulare ingenti patrimoni.

Così come emerso nella ricostruzione della divisione anticrimine, portata dal questore di Alessandria, Sergio Molino, davanti al Tribunale di Torino, sezione misure di prevenzione, con la proposta di misura personale - con l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza - e patrimoniale - con il sequestro anticipato - colpendo i beni riconducibili a queste persone.

L'importanza dell'operazione, come sottolineato da Riccardo Calcagno, dirigente Squadra Mobile, è che si va a colpire la stessa ragion d'essere dei reati, sempre riconducibili alla gestione di locali notturni: "Una volta colpito il lucro e il reinvestimento di questo lucro, siamo convinti si porti a un abbassamento delle motivazioni che portano a compiere questi reati".



