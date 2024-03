Generale Micale in congedo, tour dei saluti parte da Alessandria

Il Generale di Corpo d'Armata Gino Micale, comandante dell'Interregionale 'Pastrengo' di Milano, ha iniziato oggi da Alessandria il tour di saluti di commiato prima di concludere un percorso di quasi 50 anni nell'Arma dei Carabinieri. "La cosa più importante e più bella sono state e sono le relazioni personali. Sono il grande valore aggiunto", ha sottolineato in visita al Comando provinciale.

Accompagnato dall'attuale Comandante della Legione, Generale di Brigata Antonio Di Stasio - Micale è stato accolto dal comandante provinciale, Colonnello Massimiliano Rocco, dagli ufficiali della sede, delle Compagnie dipendenti e dei Reparti speciali, oltre a una nutrita rappresentanza di comandanti di stazione e carabinieri della provincia, in servizio e congedo.

Micale è stato comandante provinciale di Genova, della Legione Piemonte e Valle d'Aosta e ha poi assunto il comando a Milano, dopo avere svolto per 3 anni l'incarico di addetto per la Difesa e consigliere militare presso la Rappresentanza Permanente d'Italia all'ONU a New York.

"Non è facile. Perché si tratta di tanto tempo", ha aggiunto l'alto ufficiale che, con 50 anni di servizio e 65 di età, è il militare in servizio permanente più anziano di tutte le Forze Armate. "Siamo al 'corto finale' di questo bellissimo viaggio, una carriera iniziata il 29 settembre 1974". ha aggiunto.





