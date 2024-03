Apre lo spazio degli Amici della Fondazione Maria Teresa Lavazza

L'associazione Amici della Fondazione Maria Teresa Lavazza Odv apre per Pasqua le porte del suo spazio a Torino, avviando una raccolta fondi per sostenere l'ospedale infantile Regina Margherita. Dal 12 al 30 marzo, grandi e piccini potranno trovare i classici prodotti pasquali, come colombe e uova di cioccolato, ma anche altre idee regalo solidali. Lo spazio dell'associazione Amici della Fondazione Maria Teresa Lavazza Odv si trova in via Lagrange 5/D e resterà aperto dal martedì al sabato con orario continuato dalle 10:30 alle 19. Sabato 30 marzo fino alle 12.

L'ospedale Regina Margherita utilizzerà le donazioni in particolare per il progetto di ristrutturazione del Day Hospital Pediatrico Multispecialistico per la diagnosi, la terapia e il follow-up di patologie pediatriche croniche complesse.



