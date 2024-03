Al Museo dei Campionissimi vini per il 'Bandito e il Campione'

Sarà dedicato a Costante Girardengo il passaggio a Novi Ligure (Alessandria) della Milano-Sanremo che si corre sabato 16 marzo. Nell'attesa della Classicissima di Primavera il Museo dei Campionissimi ospiterà la presentazione di due nuovi vini prodotti dall'azienda 'La Zerba' di Tassarolo. Uno è dedicato proprio a Girardengo; l'altro a Sante Pollastri, l'anarchico, amico d'infanzia del ciclista. A loro due fu dedicata una ballata folk scritta da Luigi Grechi, nome d'arte di Luigi De Gregori, portata al successo da suo fratello Francesco De Gregori nel 1993.

Le etichette delle bottiglie sono state realizzate ispirandosi alle storiche copertine de 'La Domenica del Corriere' e riportano nomi evocativi. 'Costante Il Campione' e 'Sante Il Bandito'. Entrambi risalgono all'annata 2022. "Siamo negli anni 20 del '900, anni di povertà e diseguaglianze. Sono gli anni di Girardengo e Pollastri, un campione e un ribelle protagonisti di mille storie. Storie - spiegano da 'La Zerba' - da raccontare e assaporare, come questi vini fermentati naturalmente, come si faceva in quei tempi".



