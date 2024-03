Al Gobetti di San Mauro 'Kaleidos, viaggio tra gli stili'

Giovedì 14 marzo alle 21 al Teatro Gobetti di San Mauro si potrà fare un viaggio tra gli stili musicali, da Beethoven a Piazzolla, attraverso il pianoforte e il violoncello dei due giovani talenti piemontesi Luca Cometto e Luigi Colosanto che insieme non arrivano a sessant'anni. Lo spettacolo è 'Kaleidos, viaggio fra gli stili'.

Cometto si è diplomato in pianoforte presso il Conservatorio Verdi di Torino e ha poi conseguito la laurea di biennio con il massimo dei voti, sotto la guida del maestro Scalafiotti. Si è esibito alla Reggia di Venaria all'interno della rassegna Musica a Corte, ai concerti di Santa Pelagia in collaborazione con il Conservatorio Verdi di Torino e durante il Talent Music Summer Festival 2019 a Bra.

Colosanto, nato a Torino nel 1993, ha iniziato a suonare il violoncello all'età di quattro anni presso la scuola Suzuki di Torino sotto la guida del Maestro Antonio Mosca e ha partecipato tournèes in Italia e in Svizzera, esibendosi per l'Onu e Unicef.

Si è diplomato nel 2014 al Conservatorio Verdi di Torino con il maestro Dario Destefano e ha collaborato con Salvatore Accardo, Amiram Ganz, Cristoph Coin, Bruno Giuranna, Thomas Demenga e il direttore d'orchestra Donato Renzetti. Ha collaborato con importanti enti e teatri in Italia, quali l'Orchestra Filarmonica del Teatro La Fenice di Venezia, il Teatro Regio di Torino, l'Orchestra Toscanini di Parma, La Verdi di Milano e la Filarmonica di Milano sotto la guida del direttore d'orchestra Daniele Gatti.



