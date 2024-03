Valanga cade nel Cuneese su escursionisti, due sepolti ma illesi

Una valanga caduta questa mattina nella zona dei Bagni di Vinadio (Cuneo), in valle Stura, ha colpito un gruppo di persone impegnate in un'escursione con le racchette da neve. Due escursionisti sono stati sepolti dalla neve ma sono stati estratti, illesi, dai loro compagni.

Sul posto sono state inviate le squadre a terra del Soccorso alpino e speleologico piemontese del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte che hanno intercettato la comitiva in tutto 11 persone, ma solo 5 sono state interessate dalla valanga - che procedeva verso valle dopo aver risolto autonomamente l'emergenza.

La valanga si è staccata poco a monte della borgata di Strepeis sulla strada verso la località San Bernolfo. Il personale sanitario a bordo dell'eliambulanza 118 ha verificato le condizioni di salute dei coinvolti nella valanga.

In una zona vicina poco più tardi con l'intervento dei Vigili del fuoco sono stati soccorsi e portati a valle alcuni scialpinisti che avrebbero dovuto attraversare un'area di valanghe e soggetto ad altri possibili grandi distacchi di neve.





