Piogge intense, primi allagamenti nell'Alessandrino

Piogge intense nella notte nell'Alessandrino. A Spinetta Marengo, sobborgo del capoluogo d provincia, a preoccupare è ancora il Rio Lovassina che è già esondato in alcuni tratti - come è stato documentato sui social dal Comune e dal sindaco Giorgio Abonante - in particolare vicino alle scuole. Allagato il sottopasso nella vicina Regione Molinetto, verso il comune di Frugarolo. Disagi anche sulle strade tra l'Alessandrino e il Novese. Allagata anche la provinciale tra Quargnento e Solero, nella pianura verso il Monferrato Casalese.

La situazione è costantemente monitorata da Polizia Locale e Protezione Civile, attivi dalla notte. La struttura territoriale è pronta a intervenire in caso di necessità. Solo nel week-end scorso - come ricordato dal coordinatore Andrea Morchio - sono stati al lavoro circa 100 volontari nell'Alessandrino, Casalese e Valenzano.

Nel Tortonese Gianni Tagliani, sindaco di Castelnuovo Scrivia, ha comunicato il secondo rinvio a domenica 24 marzo, sempre causa maltempo, della Giornata ecologica di raccolta: inizialmente prevista il 3 marzo, era stata posticipata a oggi.

A Valenza criticità nella zona della rotonda tra viale santuario e via Trieste.

Vento forte sull'Appennino, nelle zone al confine con la Liguria: valore massimo, 64,8 chilometri orari, nella notte, a Capanne di Cosola.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA