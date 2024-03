Neve e allagamenti, 30 interventi dei vigili del fuoco nel Vco

Oggi i vigili del fuoco sono stati impegnati in circa trenta interventi nel Verbano-Cusio-Ossola a causa del maltempo. Le criticità principali si sono registrate in Ossola, in particolare lungo la statale 33 del Sempione, nella città di Domodossola e in val Vigezzo, nel territorio di Santa Maria Maggiore, dove è stato necessario tagliare rami e piante pericolanti a causa delle precipitazioni nevose e liberare le strade.

Nel Verbano e nel Cusio si sono verificati allagamenti di abitazioni e scantinati.



