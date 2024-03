Maltempo: guadi, strade e ponti chiusi nell'Alessandrino

La pioggia battente non dà tregua al territorio alessandrino. Vie chiuse nei sobborghi di Spinetta Marengo, Castelceriolo e Valmadonna. Oltre ai volontari di Protezione Civile - impegnati nella distribuzione di sacchi di sabbia, sempre a Spinetta - al lavoro anche la Polizia Locale. La Prefettura ha messo a disposizione uomini e mezzi e sono stati attivati i mezzi di Amag.

Sul resto del territorio alessandrino, chiusure nell'Acquese di tutti i guadi sul torrente Erro per acqua alta; in Monferrato delle Provinciali Mirabello-Giarole e Mirabello-Valenza per esondazione del Rio Granetta. Nell'Ovadese interdetto il Ponte Oltrorba sulla Comunale di Capriata; a Gavi il guado sul torrente Lemme.



