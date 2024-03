Juve: Allegri, c'è voglia di riprenderci il secondo posto

"In questo momento prendiamo troppi gol, il Milan ci ha rubato molti punti: ora abbiamo lo stimolo di riprenderci il secondo posto": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, commenta così il pareggio per 2-2 contro l'Atalanta con la squadra sorpassata dai rossoneri alle spalle dell'Inter. "Matematicamente però è un punto guadagnato perché teniamo i bergamaschi a undici lunghezze e ne aggiungiamo uno sul Bologna - i conti dell'allenatore - e a fine campionato anche un punto può decidere tutto". La sua squadra, però, continua nel momento negativo con una sola vittoria nelle ultime sette giornate: "Questi momenti vanno affrontati con le spalle larghe e la testa alta, non era facile reagire questa sera ma i ragazzi sono stati bravi - continua in conferenza stampa - ed è una squadra di cuore: a loro non si può rimproverare nulla, dobbiamo remare tutti dalla stessa parte perché tornare a giocare la Champions è un bene per tutti".



