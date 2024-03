Sopralluogo del presidente della Provincia di Alessandria Enrico Bussalino con il sindaco di Vignole Borbera Giuseppe Teti alla frana, ancora in movimento, sulla strada Comunale tra Variano e Torre Ratti, in val Borbera (Alessandria).

Tra le cause le forti piogge. La strada è chiusa al traffico e - fa sapere la Protezione Civile - alcune frazioni sono isolate.

Appena le condizioni meteo lo consentiranno, verranno sgombrati i detriti.



