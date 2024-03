Onav apre la nuova sede ad Asti, dove è nata 73 anni fa

Nuova sede ad Asti, città dove è nata 73 anni fa, per Onav (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino). L'inaugurazione con il presidente nazionale Vito Intini, in occasione del Congresso Nazionale.

Le sale di Piazza Santa Maria Nuova, per un totale di 1.000 metri quadrati, ospiteranno corsi, incontri scientifici aperti ai produttori di vino in tutta Italia e momenti divulgativi rivolti al grande pubblico. "Vogliamo parlare linguaggi nuovi, contemporanei, e aiutare il consumatore a fare chiarezza su temi complessi come ad esempio vino e salute. - ha sottolineato Intini - Già nel 1951, quando il mondo del vino era molto diverso da oggi, Onav nacque con un pensiero moderno: 'insegnare al pubblico come si beve anche solo un bicchiere di vino'. Un impegno che manterremo con ancora più determinazione".

All'inaugurazione il vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso, ha evidenziato come il vino crei "un settore economico e identitario essenziale per il nostro Paese e per il Piemonte, anche grazie a professionisti che, come gli assaggiatori Onav, promuovono questo straordinario prodotto e danno voce al lavoro svolto ogni giorno dalle cantine".

Il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, ha espresso il suo "orgoglio poiché l'Organizzazione ha scelto di rimanere nella città di fondazione, Asti, ribadendo l'importanza che ricopre per l'identità enologica italiana. Una città in crescita, produttiva e di presenze turistiche".

Gli iscritti a Onav in tutta Italia sono oltre 10mila.





