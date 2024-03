Ex Ilva: Urso, con amministrazione straordinaria si volta pagina

"La siderurgia italiana può essere rilanciata e siamo convinti che con l'amministrazione straordinaria" per l'ex Ilva "si possa finalmente voltare pagina - dopo oltre 10 anni in cui si è parlato soltanto di crisi, di cassa integrazione, di chiusura degli impianti - per tornare a parlare di politica siderurgica, di politica industriale e di riapertura e salvaguardia degli impianti e del lavoro". Così Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, all'incontro con istituzioni e sindacati sulla crisi dell'ex Ilva allo stabilimento di Novi Ligure (Alessandria).

"Da una parte - ha proseguito Urso - dobbiamo subito mettere in salvaguardia gli impianti, realizzare la manutenzione necessaria anche ai fini della sicurezza del lavoro e dell'ambiente; aumentare la produzione. Creare le condizioni migliori perché a breve, penso già prima dell'inizio dell'estate, per realizzare una procedura pubblica in cui i soggetti internazionali, le grandi holding della siderurgia, possono presentare in maniera compiuta i progetti che già alcuni ci hanno avanzato al nostro dicastero appena si è capito che c'era la possibilità di tornare a interessarsi dell'ex Ilva".





