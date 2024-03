Calcio: Novara-Mantova, daspo per due ultras lombardi

Il Questore di Novara ha emesso a carico di due tifosi del Mantova altrettanti provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, a seguito della partita di Serie C Novara-Mantova, giocata il 25 febbraio scorso e terminata 1-1.

Si tratta di un 61enne, già diffidato in passato, che al termine del match ha scavalcato la recinzione, che delimita il settore ospiti e il settore dei distinti, raggiungendo una zona vietata e portandosi a ridosso della tifoseria di casa. Per lui il provvedimento è di cinque anni.

Un anno di daspo invece per un ultras 36enne che era stato identificato dopo che aveva acceso un artifizio pirotecnico nel piazzale antistante i tornelli del settore ospiti, camminando in direzione dell'ingresso dello stadio 'Silvio Piola', prima dell'inizio dell'incontro.



