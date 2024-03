Aumentano del 53% i torinesi sostenuti dalla Caritas nel 2023

Nel 2023 sono aumentate le persone che si rivolgono alla Caritas di Torino per chiedere un aiuto.

Su circa 25mila, infatti, il 53% è rappresentato da nuovi accessi mai incontrati prima e in quasi un caso su quattro si tratta di lavoratori poveri. È quanto emerge dai dati raccolti dall'Osservatorio torinese della Povertà e delle Risorse, resi noti in occasione della XXXV Giornata Caritas, durante il convegno "Comunità fraterne riflesso di carità", che si è tenuto oggi, sabato 9 marzo, al centro congressi del Santo Volto.

Lo scorso anno i pasti erogati nelle mense sono stati 220mila, 17mila le distribuzioni di generi alimentari e 12mila le spese consegnate negli empori solidali. Sono 113 i progetti sostenuti dal fondo otto per mille, 32 dei quali dai territori delle periferie urbane. La sola rete Caritas vede in Piemonte una presenza di 31 volontari ogni 100mila abitanti.

"La carità e la gratuità sono l'espressione più bella del nostro essere donne e uomini - ha spiegato l'arcivescovo di Torino, mons. Roberto Repole - Spesso ci fanno credere che quello che conta davvero è altro: il successo, magari anche la prepotenza nei confronti degli altri e il denaro. Invece, quello che di noi conta alla fine è quello che abbiamo donato. Il fatto che ci siano tante e tanti che donano del loro tempo e delle loro energie, ma anche dei propri averi per venire incontro ai bisogni degli altri e per entrare in una relazione umana con i bisognosi, è l'espressione più bella del nostro essere uomini".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA