Tutto pronto per il Glocal Film Festival, ospite Verdone

Carlo Verdone, Anna Pavignano e Carlotta Gamba saranno tra gli ospiti della 23esima edizione del Glocal Film Festival, dal 20 al 25 marzo al cinema Massimo di Torino e altre sedi della città e di tutta la regione. La direzione del festival, per il secondo anno, è affidata alla regista Alice Filippi.

Il tema è le Origini. L'inaugurazione di mercoledì 20, infatti, sarà un omaggio al capostipite del cinema piemontese, Giovanni Pastrone con il lungometraggio 'Il fuoco'. L'attore, regista e sceneggiatore Carlo Verdone sarà ospite della manifestazione venerdì 22. Alle 18 gli verrà assegnato il Premio Bosca Viaggio in Piemonte al Polo del '900, mentre alle 20.30 al Cinema Massimo, il Museo nazionale del cinema gli darà il Premio Stella della Mole.

La sceneggiatrice torinese Anna Pavignano - che ha firmato titoli come Il postino e Ricomincio da tre - è la professionista scelta da Glocal a cui attribuire il Premio Riserva Carlo Alberto 2024; mentre all'attrice torinese Carlotta Gamba andrà il Premio Prospettiva 2024.

Il programma prevede 55 film brevi, documentari e lungometraggi, di cui 33 in concorso. Cuore pulsante del Glocal sono le sezioni competitive che mostreranno 5 documentari lunghi di cui 3 in anteprima assoluta in Panoramica Doc, 4 documentari brevi in Doc Short, 3 doc nel progetto Professione Documentario e 5 per il Premio Villar Perosa Cinema & Montagna e la rosa dei 16 cortometraggi selezionati in gara per Spazio Piemonte.

Completano il quadro glocal gli omaggi a Daniele Segre, Gipo Farassino e Alberto Signetto, con un focus sul cinema breve argentino, l'esordio in 16mm del regista Giuseppe Garau con L'incidente, le masterclass e gli appuntamenti a Casa Glocal, negli spazi dell'Unione Culturale Franco Antonicelli.



