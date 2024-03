Tenta di uccidere un coetaneo ad Alessandria, arrestato 20enne

Un giovane di 20 anni è stato arrestato dai carabinieri di Alessandria con l'accusa di avere tentato di uccidere un coetaneo per futili motivi. Arrivati al pronto soccorso dopo la segnalazione alla centrale operativa, i militari hanno trovato il ragazzo aggredito con tagli alla testa e al busto, in compagnia di un amico. Secondo quanto ricostruito, tutto era iniziato poco più di un'ora prima, quando si erano messi d'accordo telefonicamente per un appuntamento con una terza persona vicino a un bar, poco fuori dal centro.

Quest'ultima si era presentata con il fratello minore, accusando il 20enne di averlo deriso in altre occasioni, parlando con altri. Il ragazzo nega di averlo fatto e nasce una discussione che degenera. Compare anche un cacciavite, con cui il 20enne viene ripetutamente colpito. Il coetaneo lo minaccia: "Ora ti uccido" e tenta anche di investirlo, ma la vittima si rifugia in un esercizio commerciale.

Individuata in piena notte l'auto dell'aggressore e risaliti all'abitazione, i carabinieri si sono presentati alla porta e durante la perquisizione hanno trovato un grosso cacciavite che, come ammesso dal giovane, è quello con cui ha colpito il coetaneo e sugli abiti ha ancora delle macchie di sangue.

Arrestato con l'accusa di tentato omicidio, è stata disposta la custodia cautelare in carcere.



