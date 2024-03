Suoni di arpa e dulcimer nella Biblioteca della Pace del Sermig

Torna la rassegna 'Musica - Magia dei luoghi' dell'associazione culturale e musicale Alchimea.

Martedì 12 marzo nella Biblioteca della Pace del Sermig di Torino si terrà il sesto appuntamento, in collaborazione con il Laboratorio del Suono del Sermig di Torino.

Si tratta di un incontro di stampo internazionale tra il dulcimer, strumento musicale a corde raramente visto in Italia, del musicista americano Brett Ridgeway e l'arpa di Sara Terzano, arpista solista del gruppo cameristico Alchimea e docente di arpa al Conservatorio Vivaldi di Alessandria. Sara Terzano cura anche le masterclass e i corsi di perfezionamento di arpa solista e musica da camera per il Laboratorio del Suono del Sermig.

L'iniziativa - ingresso gratuito con prenotazione facoltativa - prende il via alle 17 con un percorso guidato a cura di Brett Ridgeway che presenterà, in esclusiva a Torino, lo strumento del dulcimer e la musica tradizionale degli Appalachi, e prosegue alle 18 con il concerto del duo Ridgeway-Terzano, affiancato dalle percussioni di Roberto Mattea. "Profuma di Mediterraneo e Oceano il suono dell'arpa amalgamato a quello del dulcimer. Sarà :un viaggio dalla musica classica al folk attraverso le affinità e le differenze di due strumenti che evocheranno storie, costumi e leggende dall'Europa all'America" spiega Sara Terzano. Il pubblico potrà toccare e provare a suonare il dulcimer sotto la guida esperta di Brett Ridgway che arriva per la prima volta in Europa.

Terzano e Mattea, curatori della direzione artistica della rassegna dalla prima edizione del 2008, in veste di musicisti e architetti, hanno voluto inserire un altro tassello per esplorare il Sermig di Torino: negli anni la rassegna ha portato il pubblico nella sede centrale del Sermig di piazza Borgo Dora con i concerti all'Auditorium e alla chiesa Maria Madre dei Giovani e ha presentato il nuovo Palasermig da poco inaugurato,



