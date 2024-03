Soccorso Alpino salva un disperso a Val della Torre

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico con il supporto dell'Elisoccorso e di Azienda Zero Piemonte sono intervenuti oggi a Val della Torre (Torino) dopo la segnalazione, data dal Comune, della scomparsa di un uomo residente in borgata Verna, che è stato poi trovato e soccorso.

Una squadra di soccorritori ha iniziato le ricerche via terra finché, perlustrando alcune baite abbandonate, ha trovato l'uomo in posizione supina e privo di conoscenza all'interno di un fabbricato. Con la centrale operativa è stato deciso l'invio dell'eliambulanza del 118, la cui equipe è stata calata con il verricello. L'uomo è stato poi recuperato a bordo del velivolo e portato in ospedale con un codice rosso.



