Potenziato il trasporto pubblico nell'area nord dell'Astigiano

Da lunedì 4 marzo la Provincia di Asti ha avviato, in collaborazione con l'Agenzia della mobilità piemontese, il consorzio Coas e Autolinee Giachino, un nuovo servizio di trasporto pubblico sperimentale nei comuni del Nord Astigiano. Le novità riguardano la linea 35 e vanno a potenziare i collegamenti tra le località del nord Astigiano con i territori comunali di Castelnuovo Don Bosco e Cocconato.

Come spiegato dall'Agenzia della mobilità piemontese, "il nuovo servizio, avviato in via sperimentale fino alla fine dell'anno, con la sola interruzione del mese di agosto, consentirà di avere collegamenti tra le località di Albugnano, Berzano San Pietro, Moncucco, Moriondo, Mondonio, Passerano, Pino d'Asti e Gallareto con Castelnuovo Don Bosco nelle mattinate di martedì, giovedì e venerdì e collegamenti tra le località di Cerreto, Gallareto, Piovà, Moransengo e Tonengo con Cocconato nelle mattinate di lunedì, mercoledì e sabato. Il sabato, sono previsti prolungamenti anche tra Cocconato, Tuffo e Sant'Anna di Robella".

"L'attivazione delle nuove corse di trasporto pubblico extraurbano - hanno commentato il presidente della Provincia e sindaco Maurizio Rasero, insieme al sindaco di San Damiano d'Asti e consigliere provinciale con delega ai Trasporti Davide Migliasso - premia il lavoro di squadra portato avanti in questi mesi dalla Provincia con gli amministratori del territorio. Va riconosciuto che il tutto è stato reso possibile grazie alla fattiva collaborazione della Regione Piemonte, l'Agenzia della mobilità piemontese, il consorzio Coas e Autolinee Giachino".





