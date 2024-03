Nuova sede per il gruppo medico Cidimu a Cuneo

È stata inaugurata oggi a Cuneo, alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi e del vice sindaco di Cuneo Luca Serale, la nuova sede cuneese del gruppo Cidimu, Centro Italiano di Diagnostica Medica Ultrasonica. La struttura in via degli Artigiani 30 è a poche centinaia di metri da quello che per oltre dieci anni è stato il presidio del gruppo in città: 1.900 metri quadrati distribuiti su tre piani e un'ampia gamma di prestazioni, con 23 studi operativi.

Rispetto alla precedente offerta, tra i nuovi servizi ci sono anche il punto prelievi, il reparto di odontoiatria, la risonanza magnetica ad alto campo, la chirurgia ambulatoriale complessa (Cac) e un servizio medico-chirurgico diurno di supporto alla medicina territoriale.



