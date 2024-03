Miss Italia per l'8 marzo in rosa all'ospedale di Cuneo

Per l'8 marzo l'ospedale Santa Croce di Cuneo si è tinto di rosa. Ad accendere le luci sulla facciata, con la scritta "Donna, oggi e sempre. Ci prendiamo cura di te", c'era una madrina d'eccezione: Francesca Bergesio, miss Italia 2023 e studentessa di medicina. A fare gli onori di casa il direttore generale dell'ospedale Livio Tranchida, insieme all'assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi e alla presidente della Fondazione Ospedale Cuneo Silvia Merlo.

Per la giornata della donna l'Aso Santa Croce e Carle, in collaborazione con la Fondazione Ospedale, ha organizzato un open day di prevenzione coinvolgendo diversi ambulatori specialistici. Le visite ad accesso diretto presso il Centro Salute Donna proseguono fino alle 22 di venerdì 8 marzo. A tutte le donne che accedono al Centro un omaggio dell'azienda dolciaria Venchi, da parte della Fondazione Ospedale Cuneo.





