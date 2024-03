Libertyamo, concorso fotografico di Palazzo Madama

Il Museo Civico d'Arte Antica, in collaborazione con la Società degli ingegneri e degli architetti in Torino (Siat), propone il concorso fotografico Libertyamo per favorire la conoscenza del patrimonio architettonico Liberty della città. Dal 15 marzo al 15 aprile, i partecipanti dovranno interpretare e comunicare costruzioni e dettagli dei tanti edifici realizzati con lo stile dell'Art nouveau (case d'abitazione, ville, opifici, scuole, bagni pubblici, caffè storici e botteghe, impianti sportivi, chiese), costruiti tra il 1900 e il 1920 circa e diffusi nelle otto circoscrizioni. Il concorso si inserisce infatti nelle iniziative di Palazzo Madama per la mostra Liberty -Torino Capitale, con il sostegno di Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Torino. Sono tre le fasce di età per partecipare: Floreale (6-11 anni), Art nouveau (12-19 anni), Liberty (dai 20 anni in su), con premi dal valore di 200 euro per ciascuna categoria.

"Ogni quartiere, ogni circoscrizione, ogni quadrante della città di Torino ha un solo, magnifico comune denominatore: l'architettura e il decoro di una stagione liberty che ha reso la nostra città un capolavoro e un caso quasi unico, a livello mondiale, di sua applicazione. Questo concorso desidera far raccontare questa straordinaria avventura dallo sguardo di ogni cittadino, di ogni età, per riappropriarci tutti della straordinaria bellezza che ci circonda tramite la sensibilità di chi ci è accanto nel viverla" afferma Giovanni Carlo Federico Villa, direttore di Palazzo Madama



Riproduzione riservata © Copyright ANSA