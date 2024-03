Il volto di Rosa Parks sui taxi torinesi per l'8 marzo

Il volto di Rosa Parks, la donna afroamericana che nel 1955 a Montgomery, in Albama, rifiutò di cedere il suo posto sull'autobus a un uomo bianco, decora il cofano di alcuni taxi nella città di Torino. Si tratta dell'iniziativa organizzata in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna dall'associazione Augusta Taxinorum, che promuove attività culturali all'interno della Cooperativa Taxi Torino.

"L'omaggio a Rosa Parks, il cui gesto diede il via a una protesta che portò alla fine della segregazione razziale sui mezzi di trasporto negli Stati Uniti, ha l'obiettivo di tenere alta la guardia contro le violenze di genere", ha detto Ermanno Disabato, tassista torinese. Non è la prima volta che i tassisti torinesi prendono posizione su questi temi. Il 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, hanno partecipato a una campagna di sensibilizzazione.

Continua a crescere il numero delle tassiste torinesi.

Oggi, infatti, le donne alla guida delle auto bianche sono 91.

Ancora inferiori rispetto ai colleghi maschi, ma tra le più attive.



