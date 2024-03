Il ministro Zangrillo in visita ai cantieri Atc a Torino

Sopralluogo questa mattina del ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ai cantieri Atc di corso Grosseto-Via Sospello e corso Racconigi a Torino.

Zangrillo era accompagnato tra gli altri dal presidente Atc Emilio Bolla, dal presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia, con il vicepresidente Daniele Valle, e dall'assessora alle Politiche della casa, Chiara Caucino. I due cantieri sono finanziati con fondi Pnrr, Superbonus e risorse del Cipe.

"L'Agenzia territoriale per la Casa svolge un ruolo centrale per il territorio - sottolinea Zangrillo - perché favorisce l'integrazione sociale e la sussidiarietà orizzontale. Questi lavori sono la dimostrazione della grande attenzione del governo nei confronti dell'edilizia sociale e di coloro che vivono nelle case popolari".

"Nonostante i lavori realizzati - sottolinea Bolla - il patrimonio Atc è vetusto e abbiamo la necessità di avviare anche altri interventi, che ci auguriamo di poter presto realizzare grazie al sostegno delle istituzioni che accompagnano il nostro impegno".



