Gabusi, dalla Regione 25 milioni per revisione 19 treni Minuetto

La Regione Piemonte mette 25 milioni per il restauro di 19 treni Minuetto. Lo annuncia l'assessore ai Trasporti, Marco Gabusi.

"I 19 treni Minuetto che hanno bisogno di revisione - spiega Gabusi - sono parte del contratto tra Agenzia per la mobilità regionale e Trenitalia e, in base a questo contratto, devono essere presi in carico da Trenitalia per la loro immissione in servizio. Per agevolare questo passaggio, e a fronte delle necessarie manutenzioni richieste per questi treni, la Regione si è fatta parte attiva e ha stanziato 25 milioni di euro per la revisione e le attività di manutenzione necessarie alla rimessa in esercizio dei convogli".

"Ora l'Agenzia della mobilità piemontese con Trenitalia - sottolinea - sta predisponendo il capitolato tecnico, con i parametri richiesti per la circolazione dei treni sulla rete nazionale, sulla cui base si potrà avviare la gara per assegnare i lavori di sistemazione dei convogli. L'auspicio è che tutto si svolga in tempi il più possibile rapidi per poter re-immettere questi treni in esercizio progressivamente già nel corso dell'anno".



