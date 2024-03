Flash mob in piazza San Carlo, 'Viva il Goethe di Torino'

'Hanno chiuso il Goethe di Torino, viva il Goethe di Torino'. È lo slogan del flash mob che si tiene sabato 9 marzo, alle 14.50 in piazza San Carlo 206. La manifestazione è organizzata dal Comitato Salviamo il Goethe a Torino per fare riflettere cittadini e istituzioni sulle conseguenze culturali, sociali ed economiche della chiusura dell'Istituto in questo momento storico. "È stata cancellata tutta la sua storia e il suo presente, in piena attività, tra numerose proteste della politica italiana e della società civile", ricordano gli organizzatori.

La sede, aperta in città 70 anni fa, è la seconda più antica scuola di tedesco voluta dalla Germania al mondo. I 18 dipendenti sono stati lasciati a casa con un licenziamento collettivo.

La mobilitazione fa seguito alla petizione, lanciata il 5 ottobre 2023 su Change.org e ancora attiva, che ha raccolto quasi 20 mila firme a favore del Goethe a Torino.



