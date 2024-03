Esce in sala del lungometraggio Race For Glory - Audi vs. Lancia

Arriva nelle sale giovedì 14 marzo il lungometraggio Race For Glory - Audi vs. Lancia, diretto da Stefano Mordini con Riccardo Scamarcio nei panni del protagonista Cesare Fiorio, realizzato nella primavera del 2022.

Il Multisala Reposi di Torino ospiterà alle 21 la proiezione-evento del film. La serata, organizzata da Film Commission Torino Piemonte e Lancia in occasione dell'uscita, si terrà alla presenza del cast, della troupe del film e delle istituzioni locali. La proiezione sarà aperta al pubblico.

Realizzato per cinque settimane in Piemonte tra Torino - grattacielo Lancia, uffici di Mirafiori e altre location di Stellantis tra le quali il Proving Ground di Balocco - Novara, la Val Formazza e il Parco del Mottarone con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, Race for Glory - Audi vs Lancia racconta l'epica impresa della Squadra Corse Lancia, capitanata da Cesare Fiorio, che, nel 1983, trionfò nel Campionato del Mondo di Rally contro gli storici rivali dell'Audi. In Piemonte sono stati ricostruiti gli stabilimenti, i percorsi rally e servizi di pista in Portogallo, Corsica e Finlandia. Il Massiccio del Mottarone, nello specifico, è stato location chiave per ricreare gli ambienti del rally del Portogallo e di Montecarlo.



