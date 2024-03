Bruciano stalle nel Novarese, trovato un corpo carbonizzato

Un cadavere è stato trovato sotto le macerie delle stalle distrutte da un incendio, della cascina Motto, un'azienda agricola sulle colline tra Vaprio d'Agogna e Suno in provincia di Novara. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Novara e al momento il corpo non è ancora stato identificato.

L'incendio era scoppiato ieri mattina, giovedì, attorno alle 7.30 e aveva interessato le stalle dei cavalli, che al momento dello svilupparsi del rogo, erano già fuori nei prati circostanti, come ogni mattino. Nel tardo pomeriggio, al termine dell'opera di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, sotto le braci è stato trovato un corpo carbonizzato e sarebbe di un uomo.

Al momento sono al vaglio una serie di ipotesi sull'identità della persona e potrebbe trattarsi di un dipendente della struttura. La cascina, ristrutturata alcuni anni fa, è di proprietà di un cittadino svizzero che non risiede in Italia.

Sulle cause dell'incendio non viene esclusa, per ora, nessuna pista, anche quella dolosa e viene mantenuto il più stretto il riserbo da parte degli inquirenti.



