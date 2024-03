Area boscata rasa al suolo a Biella, maxi sanzione

Area boscata rasa al suolo nella zona di Chiavazza a Biella senza autorizzazione. I carabinieri forestali, durante un pattugliamento, hanno notato un taglio a raso in un'area boscata in località Chiavazza del comune di Biella. Non era stata presentata alcuna domanda di autorizzazione per tagliare i frassini di alto fusto. Decine di alberi abbattuti per l'ammontare di 1.200 euro di valore secondo le tabelle regionali.

Sono stati scoperti i responsabili e si tratta di un 54enne e di un 75enne. A loro carico è sta emessa la sanzione totale di 3.282 euro.



