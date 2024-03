Anziano esce di notte da Rsa e si perde, trovato dai carabinieri

Un anziano di 84 anni in pigiama è uscito nella notte da una residenza sanitaria assistita nel Torinese e si è perso. Ricevuto l'allarme dalla struttura, i carabinieri della compagnia di Chieri l'hanno cercato sulle vicine strade principali, poi su quelle secondarie, finché una pattuglia del radiomobile l'ha trovato in pigiama, infreddolito e accovacciato a terra vicino ad un muretto alla ricerca di un riparo. Soccorso, è sembrato in buone condizioni di salute ed è stato riaffidato alla struttura sanitaria. L'anziano era probabilmente uscito approfittando di un accesso trovato aperto ed è stato individuato nei boschi fra Arignano e Andezeno.





