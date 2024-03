Alt ai predatori, nei pollai arriva la porta anti-intrusione

Una speciale porta automatizzata anti-intrusione per tenere lontani gli animali predatori dagli allevamenti avicoli. L'ha ideata la start-up 'IT Design srl, di Giaveno (Torino), azienda che si è già fatta conoscere per gli arredi da giardino e i pollai realizzati in cellulosa e privi di bulloni.- L'ultima creazione è il Polly Auto-Defender, alimentato, per restare nell'ambito delle scelte green, a energia solare "Abbiamo ideato - spiegano i fondatori di IT Design, i fratelli Marco, Francesco e Salvatore Polito - il 'Polly Auto-Defender' - un accessorio autoalimentato a energia solare con un sistema di trazione a motore elettrico che consente l'apertura e la chiusura a scorrimento dal basso all'alto e viceversa della porta d'ingresso del pollaio. Esso si compone di una dotazione di sicurezza antintrusione a impedire l'eventuale aggressore selvatico di poter alzare o scardinare il pannello stesso, azzerando i potenziali tentativi di ingress".

Il prodotto sarà presentato dal 15 al 17 marzo alla fiera di settore 'Vita in Campagna' di Montichiari (Brescia).



