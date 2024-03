Allerta gialla valanghe e nuove nevicate da 4-500 metri

Una nuova allerta gialla per valanghe in Piemonte. E' prevista - come riporta il bollettino di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - per le aree alpine a nord, dalla Valchiusella al Toce, e a sud, nelle valli Tanaro, Maira, Varaita e Stura. Due perturbazioni porteranno altre nevicate e piogge diffuse - con una pausa nella prima parte di sabato 9 marzo - su buona parte del Piemonte.

La quota delle nevicate - informa Arpa - sarà mediamente sugli 800-1.000 metri, con valori localmente inferiori sul Cuneese, intorno ai 600-700 m nella tarda serata di oggi, venerdì 8 marzo, in ulteriore calo sui 400-500 metri a fine giornata di sabato e nelle prime ore di domenica.

E' prevista una diminuzione delle temperature massime. Oggi il termometro è sceso a 6 gradi nel centro di Torino, -8 a Usseglio, misurati alla stazione meteo a 2.360 metri di altitudine, -11.4 a Bardonecchia, Sommeiller (2.981 metri di altitudine), -21 alla Capanna Margherita, a 4.560 metri sul Monte Rosa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA